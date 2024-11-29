Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        İstanbul Off-Road Kulübü üyeleri Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

        İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) üyesi 57 kişi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Off-Road Kulübü üyeleri Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) üyesi 57 kişi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Kulüp üyeleri, "Şühedaya Saygı" başlıklı 6 günlük etkinlik kapsamında 27 araçla Dumlupınar Şehitliği’ne gelerek Türk bayrağı açtı, dua etti.

        İSOFF Başkanı Mahir Alp, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulan ilk off-road kulübü olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

        Sakarya Meydan Muharebesi sahasında başlayan ziyaretlerinde son durağın Dumlupınar Şehitliği olduğunu belirten Alp, "Savaşların geçtiği yerleri ziyaret ederek anlamak ve hissetmek ayrı bir duygu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan şühedamızı bir nebze olsun anmak ve yad etmek için herkesi bu topraklara gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kütahya'da öğrencilerle bir araya ge...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kütahya'da öğrencilerle bir araya ge...
        Kütahya'da doğal afetlerden zarar gören üreticilere tohum dağıtıldı
        Kütahya'da doğal afetlerden zarar gören üreticilere tohum dağıtıldı
        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Kasap'ın vefat eden babasının cenazesi...
        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Kasap'ın vefat eden babasının cenazesi...
        Kütahya'da eğitimcilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlatıldı
        Kütahya'da eğitimcilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlatıldı
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde çocuk kitaplığı oluşturuldu
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde çocuk kitaplığı oluşturuldu
        Hollanda'da nehirde cansız bedeni bulunan din görevlisi Kütahya'da defnedil...
        Hollanda'da nehirde cansız bedeni bulunan din görevlisi Kütahya'da defnedil...