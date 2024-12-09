Kütahya'da 63 yaşındaki kadın hafızlık icazet belgesini aldı

Hafız olma hayalini 55 yaşında gerçekleştiren ev hanımı Ummahan Kalkan, 63 yaşında da icazet belgesini aldı.

Babası gibi hafız olmayı isteyen 3 çocuk, 7 torun sahibi Kalkan, 2013'te Şevelli Kur’an Kursu'nda başladığı hafızlık eğitimini yaklaşık 2,5 yılda tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi.

Geçen yıl sınava girerek icazet belgesini almaya hak kazanan Kalkan, Kütahya Müftülüğünce düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'nde belgesini Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un elinden aldı.

Kalkan, gazetecilere, gençlik yıllarından beri kurduğu hafızlık hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hafızlığa hazırlandığı sürecin çok kolay geçmediğini ancak asla pes etmediğini belirten Kalkan, "Ev hanımıyım dolayısıyla işimiz çoktur bizim. Süreçte hayatıma da devam ettim. Yani oğlum bekardı, oğlumu evlendirdim. Torunlarım oldu. Ama hafızlık için ayrıca fedakarlık yaptım. Yani hepsini de yapabildim. Hafızlık yapacak olanlara da tavsiyem fedakarlık yapsınlar. 'Zamanım yok, işim çok' demesinler. Hemen bitirmek şart değil, 5 senede de olabilir, 10 senede de." diye konuştu.