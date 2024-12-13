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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:21
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" paneli düzenlendi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, panelin açılış konuşmasında, eğitim öğretimi sürdürmenin yanı sıra yeni bilgiler ve buluşlara yol açacak çalışmalar yapmak ve elde ettikleri bu bilgileri toplumla paylaşmak amacında olduklarını söyledi.

        Üniversitede yapay zeka alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Biz de üniversitemizde özellikle mühendislik fakültemiz ve fen edebiyat fakültemizin yaptığı çalışmalarla bu alanda kendimizi hazır görmek istiyoruz, hazırlamak istiyoruz ve eğitim öğretimde yapay zeka ne ölçüde kullanılabilir, kullanılır mı, kullanılmaz mı tartışmaları bir anda devam ediyor ama bu bir vakıa. Öğrencilerimiz, yapay zekayı çok seri bir şekilde kullanıyor. Bazı hocalarımız kullanıyor. Bazı idareciler kullanıyor. Neticede ben yapay zekayı bir büyük bir ansiklopedi olarak görüyorum. Bütün bilgiyi toplamış, üretilen bilgiyi kendi içinde yorumlama kabiliyetini geliştirmiş bir platform olarak görüyorum."

        Kızıltoprak, yeni bilgiler eklenmez ise yapay zekanın da sınırlı kalabileceğine dikkati çekti.

        Yapay zekanın mevcut bilgilerden yeni bilgiler üretebildiğini anlatan Kızıltoprak, "Dolayısıyla bütün akademisyenlerimize yaptıkları çalışmalarda yapay zeka bir katkı sağlayacak ama biz akademik çalışmaları durdurursak duraklamış oluruz, sürdürmeliyiz, daha hız kazandırmalıyız. Elde ettiğimiz verilerin yapay zeka vasıtasıyla daha kesin ve net bir şekilde sağlamasını alabiliriz. Kısacası bu yapay zekanın hiçbir şekilde korkmadan, ürkmeden öğretim üyelerimiz tarafından kullanılması taraftarıyım." ifadelerini kullandı.

        - "AA olarak daha çok yapay zekayı tavsiye mekanizması olarak kullanıyoruz"

        Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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