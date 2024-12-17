Kütahya'da uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini tanıttığı şenlik başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, ülkelerine ait giysi ve kültürel ürünlerini tanıttığı şenliğin açılışı yapıldı.

DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, 16 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ülkelerini temsil etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birine imza atılan bu şehirde 'Dumlupınar' adını taşıyan bir üniversitede eğitim alıyorsunuz. Bölgemizde, dünyamızda barış adına, huzur adına, esenlik adına büyük gelişmelerin yaşandığı dönemde bulunduğumuz bir günde bu etkinliği yapıyoruz. Artık umudumuz var. Halep özgür oldu, Şam özgür oldu ve bir gün Kudüs de özgür olacak. Bir gün biz Mescid-i Aksa'da burada buluştuğumuz gibi rengarenk kıyafetlerimizle, heyecanımızla, sevgimizle, umudumuzla, gayretimizle buluşacağız inşallah."