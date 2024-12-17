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        Kütahya'da uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini tanıttığı şenlik başladı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, ülkelerine ait giysi ve kültürel ürünlerini tanıttığı şenliğin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:29
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        Kütahya'da uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini tanıttığı şenlik başladı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, ülkelerine ait giysi ve kültürel ürünlerini tanıttığı şenliğin açılışı yapıldı.

        DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, 16 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

        Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin ülkelerini temsil etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birine imza atılan bu şehirde 'Dumlupınar' adını taşıyan bir üniversitede eğitim alıyorsunuz. Bölgemizde, dünyamızda barış adına, huzur adına, esenlik adına büyük gelişmelerin yaşandığı dönemde bulunduğumuz bir günde bu etkinliği yapıyoruz. Artık umudumuz var. Halep özgür oldu, Şam özgür oldu ve bir gün Kudüs de özgür olacak. Bir gün biz Mescid-i Aksa'da burada buluştuğumuz gibi rengarenk kıyafetlerimizle, heyecanımızla, sevgimizle, umudumuzla, gayretimizle buluşacağız inşallah."

        Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ise etkinliği kültürel kaynaşmaya katkı sunmak için düzenlediklerini ifade etti.

        Uluslararası öğrencilerin Kütahya'ya ülkelerinin kültürlerini de getirdiğini aktaran Ceyhun, "Bizim de kendi kültürümüz var. Bu kültürler arasında köprüler, bağlar kurmak istiyoruz. Kardeşlerimiz eğitimlerini bitirdikten sonra ülkelerine döndükleri zaman Türkiye hakkında olumlu görüşleri olsun, o kültüre dair bazı şeyleri benimsemiş olsunlar ve ülkemizin orada kültür elçisi olarak ömür boyu temsil etsinler." diye konuştu.

        Yaklaşık 500 öğrencinin stantlarda ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini, bazı yemekleri ve kültürel ürünlerini sergilediği şenlik, yarın sona erecek.

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