Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İçinde şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 277,58 gram sentetik uyuşturucu ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçidi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Kütahya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 181 şüphelinin tutuklandığını belirterek, kente uyuşturucu sokulması asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı
        Kütahya'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı
        Kütahya'da uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini tanıttığı şen...
        Kütahya'da uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini tanıttığı şen...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Kütahya'da akademik ve idari personel görev yaptıkları okulu boyadı
        Kütahya'da akademik ve idari personel görev yaptıkları okulu boyadı
        Kütahya'da hafızlığı tamamlayan 95 öğrenci için icazet töreni yapıldı
        Kütahya'da hafızlığı tamamlayan 95 öğrenci için icazet töreni yapıldı
        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü
        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü