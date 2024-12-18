Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Kütahya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 181 şüphelinin tutuklandığını belirterek, kente uyuşturucu sokulması asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İçinde şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 277,58 gram sentetik uyuşturucu ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçidi.

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