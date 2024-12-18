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        Kütahya'da sokakta bir kişinin cesedi bulundu

        Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:17
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        Kütahya'da sokakta bir kişinin cesedi bulundu
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        Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Yenidoğan Mahallesi Kadın Ana Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibi, yerdeki Bilal Güneş'in (65) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Güneş'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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