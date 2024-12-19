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        Kütahya'da yoğun sis etkili oldu

        Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:32
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        Kütahya'da yoğun sis etkili oldu
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        Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.

        Güzel manzaralar da oluşturan sisin öğlen etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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