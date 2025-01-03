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        Kütahya'da ormanda donmak üzereyken bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan 70 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:07
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        Kütahya'da ormanda donmak üzereyken bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan 70 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Ekiplerce donmak üzereyken bulunan Hayrettin Adıgüzel, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çoklu organ yetmezliğine bağlı hayatını kaybettiği öğrenilen Adıgüzel'in cenazesinin otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

        Otomobiliyle 30 Aralık'ta mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ye bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Dün Kayı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan Adıgüzel, hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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