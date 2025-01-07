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        Kütahya'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:19
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        Kütahya'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya’da hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl hapis cezası nedeniyle aranan 28 yaşındaki T.K’nin Saray Mahallesi Firaki Sokak’ta bulunduğunu belirledi.

        Polislerin kendisini takip ettiğini fark eden firari T.K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

        T.K’nın, "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal” ve "mala zarar verme" suçlarından 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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