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        Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, iki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:56
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        Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, iki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Hacıkebir köyünde ikamet eden Melih Özkan (22) ve İsmail Minaz'a (22) husumetlileri oldukları öğrenilen kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş edildi.

        Olayda, Özkan ve Minaz vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Özkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliler E.B, R.B. A.K. ve Y.Y’nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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