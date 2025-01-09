Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, iki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hacıkebir köyünde ikamet eden Melih Özkan (22) ve İsmail Minaz'a (22) husumetlileri oldukları öğrenilen kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş edildi.

Olayda, Özkan ve Minaz vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.