Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, iki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, iki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Hacıkebir köyünde ikamet eden Melih Özkan (22) ve İsmail Minaz'a (22) husumetlileri oldukları öğrenilen kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş edildi.
Olayda, Özkan ve Minaz vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Özkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliler E.B, R.B. A.K. ve Y.Y’nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.
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