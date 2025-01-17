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        Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki genç öldü

        Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:35
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        Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki genç öldü
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        Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet İdris idaresindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde aynı yöne giden C.A'nın kullandığı tomruk yüklü 27 AJY 873 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada sürücü İdris ile yanındaki Ahmet Genç (23) kamyonette sıkıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İdris ve Genç, gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

        Bu kişilerden Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan İdris ise sağlık görevlilerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Genç'in cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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