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        İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final müsabakasıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:26
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        İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final müsabakasıyla tamamlandı.

        Kütahya Yeni Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın final maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi maçtan 7-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

        Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

        Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, şampiyonaya ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kütahya'yı spor şehri yapma gayretinde olduklarını belirten Yavaşi, şunları kaydetti:

        "Devlet olarak bizler, vatandaşlarımızın her zaman yanınızdayız. Vatandaşlarımızın bireysel hak ve hürriyetlere erişimini kolaylaştırmak, farkındalığı arttırmak için daha güçlü bir toplum oluşturmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

        Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şampiyonanın işitme engelli sporcuların azmi, kararlılığı ve spora olan tutkunlarının kanıtı olduğunu belirtti.

        Gözel, "Tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu organizasyonun sadece sportif etkinlik değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendiren bir platform olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Futbol Kurulu Başkanı Kerim Vural da federasyon olarak hem işitme engelli futboluna hem de diğer üç engelli spor federasyonunun futbol branşına desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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