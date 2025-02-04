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        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kentteki eğitim faaliyetlerini değerlendirdi

        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yeni bir zihniyeti, yeni bir paradigma değişimini ortaya koyan bir model olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:35
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        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kentteki eğitim faaliyetlerini değerlendirdi
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        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yeni bir zihniyeti, yeni bir paradigma değişimini ortaya koyan bir model olduğunu söyledi.

        Kentte göreve yeni başlayan Yılmaz, öğretmenevindeki toplantıda, kentin eğitimine ilişkin planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Kütahya'da kendisinden önce görev yapan yöneticilerin güzel çalışmalar yaptığını, kendisinin de bu çalışmaları daha da ileriye taşıma amacında olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bizim ana eksende yapacağımız en önemli şey Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Eğitimde yeni bir zihniyeti, yeni bir paradigma değişimini ortaya koyan bir model. Özellikle bu modelde çocukların, eğitimin içine bizzat daha çok girişi, etkinliklerle, yapılacak çalışmalarla çocuklar eğitimin içerisine yaparak yaşayarak, uygulayarak öğrendiği bir model."

        Yılmaz, bundan önceki yoğun ders müfredatı içinde uygulama etkinlik oranının daha az olduğunu dile getirerek, yeni maarif modelinde uygulama ve etkinlik işinin çok daha fazla olduğunu aktardı.

        Mesleki eğitimi de oldukça önemsediklerini anlatan Yılmaz, "Mesleki eğitimde de bir hayli zirvelere çıkmamız gerekiyor. Her gün yeni üretim mekanizmaları, yeni üretim fabrikaları ortaya çıkıyor. Buna uygun mesleki eğitim olarak bu ihtiyacı karşılayacak bir dinamikliğe sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

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