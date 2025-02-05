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        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti

        Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:55
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        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti
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        Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

        Öztürk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

        Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda, İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı şekilde Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İYİ Parti'den istifa ederek, yola bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent’in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum."

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