Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, Kur’an kursları da dahil olmak üzere yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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