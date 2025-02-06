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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:40
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, Kur’an kursları da dahil olmak üzere yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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