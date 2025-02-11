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        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin şarampole savrulması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:00
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        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin şarampole savrulması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Mehmet A. (24) idaresindeki 43 AEL 748 plakalı otomobil, Çavdarhisar - Gediz kara yolu Efendiköprüsü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

        Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan sürücü ile annesi Zeliha (52) ve 12 yaşındaki kız kardeşi Ayşegül A, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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