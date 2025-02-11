Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada yaralan sürücü ile annesi Zeliha (52) ve 12 yaşındaki kız kardeşi Ayşegül A, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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