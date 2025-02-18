Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Kuran kursları dahil) 18 Şubat 2025 Salı günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle alınan kararla birlikte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.