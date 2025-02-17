Kütahya'da yangın çıkan 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kafeteryanın müdürü Aziz Özdemir, AA muhabirine, müşterilerin bulunduğu esnada olayın yaşandığını, kadının düşmesiyle kafeteryanın açılır tavanının bir kısmının çöktüğünü ifade etti.

Bu esnada, ofiste bulunan Merve Akıllı (27) yangın çıkan büronun olduğu kattan zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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