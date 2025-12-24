Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uluslararası öğrenciler "Kültür Günü"nde buluştu

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yiyecek, giyecek ve kültürel ürünlerini "Kültür Günü" etkinliğinde tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uluslararası öğrenciler "Kültür Günü"nde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yiyecek, giyecek ve kültürel ürünlerini “Kültür Günü” etkinliğinde tanıttı.

        DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki bedestende düzenlenen etkinlikte, 13 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

        Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın, uluslararası öğrencilerin üniversitenin en kıymetli renkleri olduğunu söyledi.

        Yalçın, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        “Üniversitemizde uluslararası öğrencilerimizin artmasını, kaynaşmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler bu kaynaşmalara birer vesile olmuş olur. ​Bu program gerçekten çok anlamlı. Burada yoğun bir gayret ve emek var. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımıza, Uluslararası Öğrenci Derneğimize, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve davete icabet eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.”

        Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ise uluslararası öğrencilerin Kütahya'ya ülkelerinin kültürlerini de getirip burada tanıttıklarını ifade etti.

        Etkinliği kültürel kaynaşmaya katkı sunmak için düzenlediklerini anlatan Ceyhun, “Buradaki öğrencilere deyim yerindeyse ağabeylik yapmaya çalışıyoruz, kardeşlik yapmak istiyoruz. Onların buna ihtiyaçları var, çünkü gurbetteler." dedi.

        Ceyhun, etkinliğini ilerleyen zamanlarda il merkezinde de düzenleyeceklerini anlatarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte yaklaşık 500 öğrenci açtıkları stantlarda ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini, bazı yemekleri ve kültürel ürünlerini sergiledi, halk dansları gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Hisarcık'ta öğrencilere "Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu konferans
        Hisarcık'ta öğrencilere "Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu konferans
        Kütahya'ya Brezilya'dan gelen ithal gebe düveler sağlık kontrolünden geçiri...
        Kütahya'ya Brezilya'dan gelen ithal gebe düveler sağlık kontrolünden geçiri...
        Altıntaş'ta YKS başarısını artırmaya yönelik veli toplantısı
        Altıntaş'ta YKS başarısını artırmaya yönelik veli toplantısı
        Altıntaş'ta Aile Okulu Kursu devam ediyor
        Altıntaş'ta Aile Okulu Kursu devam ediyor
        Kütahya'da öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        Kütahya'da öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        Tavşanlı'da minik ellerden sanat eseri meyve tabakları
        Tavşanlı'da minik ellerden sanat eseri meyve tabakları