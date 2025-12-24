Kütahya'da uluslararası öğrenciler "Kültür Günü"nde buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yiyecek, giyecek ve kültürel ürünlerini “Kültür Günü” etkinliğinde tanıttı.

DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki bedestende düzenlenen etkinlikte, 13 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın, uluslararası öğrencilerin üniversitenin en kıymetli renkleri olduğunu söyledi.

Yalçın, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Üniversitemizde uluslararası öğrencilerimizin artmasını, kaynaşmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler bu kaynaşmalara birer vesile olmuş olur. ​Bu program gerçekten çok anlamlı. Burada yoğun bir gayret ve emek var. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımıza, Uluslararası Öğrenci Derneğimize, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve davete icabet eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.”