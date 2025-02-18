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        Kütahya'da traktör ile tarım aleti arasına sıkışan çiftçi öldü

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarlada çalışma yaparken traktör ile toprağı işlemede kullanılan tarım aleti (kültivatör) arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:31
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        Kütahya'da traktör ile tarım aleti arasına sıkışan çiftçi öldü
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarlada çalışma yaparken traktör ile toprağı işlemede kullanılan tarım aleti (kültivatör) arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

        Demiroluk köyü yakınlarındaki pancar tarlasını işlemek için giden Abdullah Gün (53), ayarını yapmaya çalıştığı "kazayağı" da denilen kültivatör ile traktör arasında sıkıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Gün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gün'ün cenazesi, Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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