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        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:19
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        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.B'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

        Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen adrese baskın yapan ekipler, T.B'yi gözaltına aldı.

        Firari hükümlü T.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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