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        Kütahya'da çocuklar için ramazanı karşılama etkinliği düzenlendi

        Kütahya'da, çocuklara yönelik ramazan ayını karşılama etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Kütahya'da çocuklar için ramazanı karşılama etkinliği düzenlendi
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        Kütahya'da, çocuklara yönelik ramazan ayını karşılama etkinliği yapıldı.

        Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen etkinlik için dernek yöneticileri, gönüllüler ve çocuklar, Kütahya Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

        Grup üyeleri, davul ve ezgiler eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüdü.

        Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği, ramazan ayının manevi havasını çocuklara hissettirmek ve bu bilinci aşılamak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

        Ramazan alayının bir Osmanlı geleneği olduğunu hatırlatan Ertaş, "Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak bu etkinliklerimizi gelenek haline getirdik. Bu soğuk havaya rağmen yürüyüşümüze ilgi oldukça iyi. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ertaş, ramazan ayında da farklı etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

        Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlik, Mus'ab Bin Umeyr Camisi'nde Hacivat-Karagöz gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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