Kütahya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tefecilik yaptıkları iddia edilen O.Ö, A.S.Ö, Ü.Ş. ve E.İ. gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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