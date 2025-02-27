Kütahya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirildi.
Tefecilik yaptıkları iddia edilen O.Ö, A.S.Ö, Ü.Ş. ve E.İ. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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