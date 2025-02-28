Kütahya'da tarihi çarşı, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile turizme kazandırılacak

Kütahya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan, kentin en önemli kültürel bölgelerinden tarihi Pekmez Pazarı Caddesi'nin, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile restore edilerek özgün kimliğine kavuşturulması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliğinin paydaş olduğu proje kapsamında, zaman içinde düzensiz yapılaşma ve uyumsuz eklentiler nedeniyle tarihi dokusu zarar gören eski çarşı aslına uygun şekilde restore edilecek.

Cephe düzenlemeleri, mimari bütünlük sağlanması ve tarihi dokunun korunması gibi çalışmalarla tarihi çarşı, hem kent yaşamına hem de turizme kazandırılacak.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında, kentin turizmi açısından çok kıymetli büyük bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Selçuklu ve Osmanlı'dan bugünlere ulaşan kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Kütahya'ya bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Bu proje, aynı zamanda tarihsel kimliğe dönüş ve kuruluş ayarlarına dönme projesidir. Biz bu projeyle tarihimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi yeniden ortaya çıkarıyoruz. Biz Kütahya'mızı otantik bir havaya, estetik bir görüntüye büründürmek istiyoruz. Proje sayesinde buraları görmek için il dışından birçok kişinin gelmesini hedefliyoruz."

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de bu projenin iyileştirme projesi olmasının da ötesinde Kütahya'nın tarihi ticaret dokusunu yeniden canlandırma, esnafa daha iyi bir ticaret ortamı sunma ve kentin turizmde hak ettiği değeri görmesinin sağlanması yönünde önemli bir adım olacağını dile getirdi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir de yaptıkları konuşmalarda, projenin kentin turizm geleceği açısından önemine işaret etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, her kentin bir hafıza barındırdığını, sağlıklaştırma projesinin yapılacağı tarihi bölgenin de Kütahya'nın hafızası olduğunu söyledi.