Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Kütahya Belediyesi, merkeze bağlı bazı mahallelerde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren vatandaşlara yonca, yulaf, fiğ ve mısır yem bitkisi tohumu dağıttı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Akkent Mahallesi'ndeki belediyeye ait serada gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha önce köy statüsünde olan 26 mahallede tarımsal üretimin sürdüğünü söyledi.

Kırsal kalkınma kapsamında çiftçilere destek olduklarını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Tarımla uğraşmak sabır, emek ve sevgi isteyen çok kıymetli bir iştir. Çiftçilik bir ülkenin ve bir şehrin geleceğini şekillendirir. Sofralarımıza gelen ekmeğin, sütün, meyvenin ve sebzenin kaynağıdır. Bizler üreticimizin yanında olmayı, toprağa değer katmayı, kırsal kalkınmayı desteklemeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçimizin emeği olmazsa, tarım olmaz. Tarım olmazsa da hayat olmaz."

Törende, çiftçilere yaklaşık 25 ton yonca, yulaf, fiğ ve mısır yem bitkisi ve tohum dağıtımı yapıldı.