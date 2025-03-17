Domaniç'te öğrenciler Çanakkale ruhu için yürüdü

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Müdürü Halil Öğütçü, yürüyüşün Çanakkale Zaferi’ni anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerimizle pazar alanından geçerek vatandaşlarımızla buluştuk. Burada öğrencilerimizi gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Güzel tepkiler aldık." dedi.

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