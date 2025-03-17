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        Domaniç'te öğrenciler Çanakkale ruhu için yürüdü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerince yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:27
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        Domaniç'te öğrenciler Çanakkale ruhu için yürüdü
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerince yürüyüş düzenlendi.

        "Çanakkale Geçilmez" pankartıyla yürüyen, geleneksel kıyafetleri ve dönemin askeri üniformalarını giyen öğrenciler, ilçe merkezindeki pazar alanında Çanakkale türküsünü seslendirdi.

        Yürüyüşü izleyen vatandaşlar da öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

        Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Müdürü Halil Öğütçü, yürüyüşün Çanakkale Zaferi’ni anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerimizle pazar alanından geçerek vatandaşlarımızla buluştuk. Burada öğrencilerimizi gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Güzel tepkiler aldık." dedi.

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