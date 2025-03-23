Kütahya Asr'a Umut Derneği geleneksel çocuk iftarı düzenledi

Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, çocuklarda ramazan ayı bilinci oluşturmak amacıyla geleneksel çocuk iftarını gerçekleştirdi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftarda, ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları ile onlara destek olan hayırseverler ve çocukları aynı sofrada bir araya geldi.

Programda, dernek yöneticileri ile gönüllüler, çocuklarla palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Dernek Başkanı Serap Göktaş, ramazanın kardeşlik ayı olduğunu, iftar programıyla bu kardeşliği pekiştirmek istediklerini belirtti.

Bu yıl düzenledikleri programı farklı bir şekilde hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Bu yıl, derneğimiz aracılığıyla yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları ile onlara yardım eden hayırseverlerimizi buluşturduk. Biz bugün özellikle bir dernek simgesi yelek veya yaka kartı kullanmadık. Hepimizin bir olduğu bir ortamı oluşturmaya çalıştık." dedi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı programın sonunda katılımcı çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.