Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Asr'a Umut Derneği geleneksel çocuk iftarı düzenledi

        Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, çocuklarda ramazan ayı bilinci oluşturmak amacıyla geleneksel çocuk iftarını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Asr'a Umut Derneği geleneksel çocuk iftarı düzenledi
        ABONE OL

        Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, çocuklarda ramazan ayı bilinci oluşturmak amacıyla geleneksel çocuk iftarını gerçekleştirdi.

        Kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftarda, ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları ile onlara destek olan hayırseverler ve çocukları aynı sofrada bir araya geldi.

        Programda, dernek yöneticileri ile gönüllüler, çocuklarla palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

        Dernek Başkanı Serap Göktaş, ramazanın kardeşlik ayı olduğunu, iftar programıyla bu kardeşliği pekiştirmek istediklerini belirtti.

        Bu yıl düzenledikleri programı farklı bir şekilde hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Bu yıl, derneğimiz aracılığıyla yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları ile onlara yardım eden hayırseverlerimizi buluşturduk. Biz bugün özellikle bir dernek simgesi yelek veya yaka kartı kullanmadık. Hepimizin bir olduğu bir ortamı oluşturmaya çalıştık." dedi.

        Yaklaşık 250 kişinin katıldığı programın sonunda katılımcı çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı...
        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı...
        Kütahya'da suç örgütü şüphelileri adliyede
        Kütahya'da suç örgütü şüphelileri adliyede
        Kütahya'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak
        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak