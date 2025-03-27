Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık, yer temin etmek suçlarından hakkında 21 yıl hapis cezası nedeniyle aranan H.A'nın (52) Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'taki bir evde bulunduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlünün, çeşitli suçlardan 18 kaydının bulunduğu öğrenildi.
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