Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık, yer temin etmek suçlarından hakkında 21 yıl hapis cezası nedeniyle aranan H.A'nın (52) Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'taki bir evde bulunduğunu belirledi.

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