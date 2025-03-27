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        Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı

        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:05
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        Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
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        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık, yer temin etmek suçlarından hakkında 21 yıl hapis cezası nedeniyle aranan H.A'nın (52) Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'taki bir evde bulunduğunu belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Firari hükümlünün, çeşitli suçlardan 18 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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