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        Kütahya'da izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ormanlık alanda iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:55
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        Kütahya'da izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ormanlık alanda iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, kepçe ve ekskavatör ile kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Jandarma, tarihi eser olarak değerlendirilen topraktan yapılmış küp ile testi, 2 sikke ve kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi.

        Yakalanan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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