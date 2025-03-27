Kütahya'da izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

Jandarma, tarihi eser olarak değerlendirilen topraktan yapılmış küp ile testi, 2 sikke ve kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi.

Bölgeye giden ekipler, kepçe ve ekskavatör ile kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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