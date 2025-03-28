Kütahya'da üreticilere tohum desteği verildi

Kütahya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla üreticilere tohum desteği sağlandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımda üretim yapmak, proje yapmak isteyen herkese devlet olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Kütahya'da tarıma ve üretime verilen destekler hakkında bilgiler verdi.

Kütahya'da yaklaşık 4 bin çiftçiye tohum ve fide temini sağlandığını aktaran Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş ise toplamda yaklaşık 15 milyon liralık bir proje bütçesi söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince üreticilere kuru fasulye, domates, nohut, yem bitkisi ve ayçiçeği tohumları dağıtıldı.