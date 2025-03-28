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        Tavşanlı'da huzurevi sakinleri ziyaret edildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:44
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        Tavşanlı'da huzurevi sakinleri ziyaret edildi
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü öğrencileri, Cemil Köylü Huzurevi'nde kalan sakinlere ziyaret gerçekleştirdi.

        Gençler, huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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