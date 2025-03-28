Tavşanlı'da huzurevi sakinleri ziyaret edildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü öğrencileri, Cemil Köylü Huzurevi'nde kalan sakinlere ziyaret gerçekleştirdi.
Gençler, huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti.
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