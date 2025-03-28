Kütahya'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Kütahya'da bu yıl "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezindeki programda öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Ana sınıfı öğrencilerinin atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi sundu.

Protokol üyeleri ile vatandaşların ilgi gösterdiği programda öğrenciler ile Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezi'nin atık malzemelerden hazırladığı sergi gezildi.

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'da, Sıfır Atık Projesi'nin başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton atığın kaynağında ayrıştırıldığını belirtti.

Atıkların dönüşümle lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını dile getiren Çatladan, şunları kaydetti:

"Bu sayede yaklaşık 190 bin ağaç kurtarılmış, 320 bin metreküp su tasarrufu edilmiş ve 4 bin ton sera gazı salınımı önlenmiştir. İlimizde faaliyet gösteren firmalarda oluşan yaklaşık 1100 ton tekstil atıkları toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir. Bu kapsamda, ilimizde 2017 yılından günümüze, 25 bin öğrencimize çevre eğitimi verilmiştir."

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli de kurum olarak sıfır atık konusunda sürekli çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Kumaş atıkları, dantel, fermuar gibi birçok atık malzemeyi değerlendiriyoruz. Bu malzemelerden çanta, dekoratif ürünler, panolar, kıyafetler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.