Kütahya'da balkondan düşen 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede öldü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi B.Ş, 4 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle, ailesiyle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

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