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        Kütahya'da balkondan düşen 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kütahya'da balkondan düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:34
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        Kütahya'da balkondan düşen 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Kütahya'da balkondan düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi B.Ş, 4 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle, ailesiyle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kütahya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan B.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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