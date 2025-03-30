Kütahya'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

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