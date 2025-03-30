Kütahya'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık, yer temin etmek suçlarından hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki M.O'nun Gediz ilçesine bağlı Kaya köyünde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.O'yu gözaltına aldı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.
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