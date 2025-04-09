Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kar ve sis etkili oluyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kar ve sis etkili oluyor
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Bölgede 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor.

        Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi
        Kütahya'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi
        Kütahya'da 3 araç kazaya karıştı; 5 yaralı
        Kütahya'da 3 araç kazaya karıştı; 5 yaralı
        Kütahya'daki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Kütahya'daki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü kadı...
        Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcılık hükümlüsü kadı...
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık
        Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık