Adalet Bakanı Tunç, Kütahya'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör belasından, o ayak bağıdan da kurtulduğumuzda, iç cephemizi de güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.

Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, millet odaklı bir eser siyaseti sayesinde AK Parti'nin bugüne kadar iktidarda kaldığını söyledi.

Türkiye'nin her ilini eserlerle donatırken, milletin de gönlünü kazandıklarını belirten Tunç, "Muhalefet, karşımızda hep kısır siyasi tartışmaların içerisine girdi, hep tuzaklar kuranlara destek olmaya çalıştı. Maalesef bu ülkede demokratik siyasi tarihimiz, aynı zamanda darbeler tarihi. Cuntacılar, milli iradeyi zaman zaman engellemek için hep devreye girdiler." diye konuştu.

"Bu millet, kimin darbeci olduğunu, kimin cuntacı geleneğe sahip olduğunu çok iyi biliyor. Bildiği için de zaten her sandık başına gittiğinde hafızası tazeleniyor." ifadesini kullanan Tunç, cuntacı zihniyetin unutulmayacağını vurguladı.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "71 muhtırası, 12 Eylül, 28 Şubat... Maalesef o günlerin yargısı da hep darbecilerin yanında oldu. O günlerin yargısına hiç laf eden var mı? Bugün 15 Temmuz'da o hainlerden hesap soran şu andaki yargı sistemimizi sürekli yıpratmaya çalışanlar, sürekli adalete laf edenlerin, 27 Mayıs yargısına laf ettiklerini, bir şey söylediklerini duydunuz mu? 28 Şubat yargısını hiç eleştirdiklerini duydunuz mu? Eleştirmezler. Çünkü zihniyet, darbeci zihniyet, cuntacı zihniyet. Dolayısıyla biz, ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması, bir daha bu ülkenin darbeciler tarafından önünün kesilmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük mücadele verdik." Anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Tunç, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı ile çok daha kalkınmış, demokratik bir ülkede, yavrularımız, çocuklarımız, daha huzurlu bir gelecekte yaşasınlar istiyoruz. Terörün olmadığı, terörsüz bir Türkiye hedefimiz var. İnşallah 40 yıldan bu yana başımıza musallat edilmiş, Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör belasından, o ayak bağıdan da kurtulduğumuzda, iç cephemizi de güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz."