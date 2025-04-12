Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Milli Görüşü temsil eden tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.

Milletin, Yeniden Refah Partisine yöneldiğini savunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Yeniden şahlanıyoruz. Yeniden kıyama kalkıyoruz. Yeniden geliyoruz. Arakan, Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir ve Myanmar için geliyoruz. Türkiye'de açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veren ezilenler için geliyoruz. Yeniden geleceğiz ve bu milletin yüzünü yine Milli Görüşle yine refahla güldüreceğiz. Diğer hiçbir partiye nasip olmayacak şekilde her ay on binlerce yeni üyeyle, Yeniden Refah Partimiz büyümeye devam ediyor. Üye kayıt rekorları kırmaya devam ediyor."

Fatih Erbakan, devletin kaynaklarının tamamını halkın refahı için kullanacaklarını dile getirdi.

- "81 ilimize yönelik projelerimiz var"