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        Kütahya'da '5000 Yıllık Toprağın Serüveni" sergisi açıldı

        Kütahya'da, "Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "5000 Yıllık Toprağın Serüveni" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:40
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        Kütahya'da '5000 Yıllık Toprağın Serüveni" sergisi açıldı
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        Kütahya'da, "Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "5000 Yıllık Toprağın Serüveni" temalı sergi açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Valiliğinin himayelerinde, Kütahya Müze Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen sergi için Özel Gülsüm Güral Müzesi'nde tören düzenlendi.

        Kütahya Valisi Musa Işın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin toplumlar açısından önemine değindi.

        Güral ailesini Kütahya'ya kazandırdıkları özel müze için tebrik eden Işın, şunları söyledi:

        "Milletlerin hafızası iki şeyle korunmaktadır. Bunlardan birisi yazılı metinler diğeri ise görsel olarak müzelerdir. Batı toplumlarına gittiğimiz zaman en muhteşem binaların müzeler olduğunu görürsünüz. Ülkemizde de müzecilik işi Batı'daki kadar gelişmiş olmasa bile son zamanlarda müzeler ve müzecilik konusunda hakikaten büyük çalışmalar yapmaktayız. Hem özel müzecilik hem de devlet tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait olan müzeler önemli derecede artmıştır ve zenginleşmiştir."

        Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de aile olarak sahip oldukları koleksiyonu başkalarıyla paylaşmak adına babası NG Kurucu Başkanı Nafi Güral'ın öncülüğünde Özel Gülsüm Güral Müzesi'nin kurulduğunu aktardı.

        Olağanüstü bir sergiye ev sahipliğini yaptıklarını belirten Sürmeli, "Bu kadar müze arasından seçilmek ve sergilenen eserlerin bugün ilk kez izleyici karşısına çıkmış olması bizler için de son derece heyecan verici." dedi.

        Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ise sergi ve eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Konuşmalarının ardından serginin açılışı yapıldı.

        Topraktan yapılmış ve ilk kez sergilenen 10 tarihi eser, protokol üyeleri ile katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Sergi 2 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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