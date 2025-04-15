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        Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü gençleri futbolla bağımlılıktan uzak tutuyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirirken, gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:24
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        Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü gençleri futbolla bağımlılıktan uzak tutuyor
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        MUHARREM CİN - Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirirken, gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutuyor.

        Yeşilay Cemiyetinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tesislerinde 37 antrenörle gençleri geleceğe hazırlayan Yeşilayspor Kulübü, 4-18 yaş arasındaki yaklaşık 1200 gence spor eğitiminin yanı sıra cemiyet kültürünü de öğretiyor.

        Son 3 yılda Yeşilayspor Kulübünden yetişen birçok sporcu, aralarında Galatasaray ve Sivasspor gibi Süper Lig ekiplerinin de bulunduğu bazı profesyonel takımların altyapılarına transfer edildi.

        Kulübün Altyapı Koordinatörü Selim Açıkbaş, AA muhabirine, tüm alt yaş gruplarında futbolcularının bulunduğunu söyledi.

        Tesislerde her gün farklı gruplara eğitim verildiğini belirten Açıkbaş, şöyle konuştu:

        "Ayrı günlerde antrenmanlarımız oluyor. Yeşilayspor Kulübümüz Kütahya'da altyapıya çok önem veriyor. Öncelikle gençlerimiz burada birlik ve beraberliği, ahlakı, Yeşilayın ne kadar büyük bir cemiyet olduğunu öğreniyor. Ondan sonra temel eğitimlerini alıyorlar."

        Açıkbaş, verilen eğitimler dolayısıyla Yeşilayspor Kulübünün aileler tarafından daha çok tercih edildiğini vurguladı.

        Son 3 yılda profesyonel takımlara 55 sporcu gönderdiklerini kaydeden Açıkbaş, "Kütahya Belediyespor ile birlikte 55 sporcu gönderdik. Bunlardan 18'ini Galatasaray, Ankaragücü, Sivasspor gibi takımların altyapılarına gönderdik. Çocuklarımıza iyi eğitim verip profesyonel takımların altyapılarına göndermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Selim Açıkbaş, profesyonel kulüplerin altyapıları için Yeşilayı daha çok tercih ettiğine dikkati çekerek, gelecekte daha çok sporcuyu büyük kulüplere göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Önceliklerinin temel eğitim olduğunu vurgulayan Açıkbaş, şöyle devam etti:

        "Burada hedefi, hayalleri olan çocuklarımız var. Çocuklarımız büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğreniyor. Ders çalışmayı, kitap okumayı öğreniyor. Çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız burada vakitlerini dolu geçiriyor. Buradaki çocuklarımızın bağımlılıkla ilgili bir problemi bulunmuyor. Çocuklarımıza belli dönemlerde bağımlılıklar konusuna eğitimler veriyoruz."

        Açıkbaş, Yeşilayda eğitim alan çocukların bulundukları ortamlara da olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

        - "Profesyonel takımlar Yeşilayı tercih ediyor"

        Çocukların Yeşilay kültürünü benimsemelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Açıkbaş, şunları kaydetti:

        "Burada çocuklarımızın aldığı eğitim okul hayatına ve sosyal çevresine yansıyor. Çocuklarımızın takibini de gerçekleştiriyoruz. Profesyonel takımlar sadece iyi sporcu olduğu için değil, Yeşilay kültürü ile yetiştirildikleri için bu çocuklarımızı tercih ediyor. Aileler de bize her konuda destek veriyor."

        Yeşilayspor Kulübünün futbolcularından lise öğrencisi 15 yaşındaki Erhan Akbaş da hem spor yaptıklarını hem de sosyalleştiklerini ifade etti.

        Sporculardan Eymen Tekin ise adeta bir aile ortamındaymış gibi yetiştirildiklerini ve bu sayede bağımlılıktan uzak durduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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