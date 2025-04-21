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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu köy okulunda konser verdi

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu, Köprüören köyündeki ilk ve orta okulda konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:06
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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu köy okulunda konser verdi
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        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu, Köprüören köyündeki ilk ve orta okulda konser verdi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Köprüören Ortaokulu ve Şehit Halil Bakırlı İlkokulu'nda Hava Bando Binbaşı Ömür İnci'nin şefliğini yaptığı konserde, Erzurum Marşı, Gençlik Marşı, Sakarya Marşı, Ankara Marşı, Bu Bayrak, Alay Marşı, Canım Türkiye'm ve Vatan Marşı seslendirildi.

        Konsere, çocuklar ve öğretmenler de Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, konserin ardından bayramını kutladığı çocuklara Milli Savunma Bakanlığından gönderilen boyama kitaplarını hediye etti.

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