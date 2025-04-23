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        Kütahya'da çocuklar Gazze'deki akranları için yürüdü

        Kütahya'da çocuklar, Gazze'deki akranlarına destek olmak için yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:02
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        Kütahya'da çocuklar Gazze'deki akranları için yürüdü
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        Kütahya'da çocuklar, Gazze'deki akranlarına destek olmak için yürüdü.

        Kütahya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde başlatılan yürüyüş için çocuklar, aileleri ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya geldi.

        Etkinliğe katılan çok sayıdaki çocuk ve aileleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş sonrası çocuklar adına Muhammed Kerem Ceyhun ile Ahmet Burak Ceyhun kardeşler açıklama yaptı.

        Açıklamanın ardından çocuklar kendileri için düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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