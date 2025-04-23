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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:26
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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Yaklaşık iki ay süren takip sonucu belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirildi.

        "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alınan şüpheliler H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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