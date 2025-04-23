Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alınan şüpheliler H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

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