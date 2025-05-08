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        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu

        Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarıyla bütünleşen kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:52
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        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu
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        Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarıyla bütünleşen kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne uzanan kıvrımlı yollar, baharın gelişiyle birlikte yeşilin tonlarına büründü.

        Sürücüler, Domaniç Dağları'nın adeta yeniden canlanan doğasıyla etkileyici bir manzara eşliğinde yolculuk yaparken, bölge doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf meraklıları için cazibe noktası haline geldi.

        Mevsimsel değişimin getirdiği canlılık, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanırken Domaniç Dağları, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

        Domaniç Dağları'nın manzarası dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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