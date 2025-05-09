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        Tavşanlı'da Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Kızılayı Derneği tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:07
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        Tavşanlı'da Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Kızılayı Derneği tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da iş insanı Necati Uçar'ın da desteğiyle oyuncak hediyeli kan bağışı kampanyasına başladıklarını kaydetti.

        Tavşanlı halkının bağış konusunda duyarlı olduğunu anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

        "Bağışa ilginin artması bizi çok mutlu etti. Bu arada organizasyon yapılacağını duyarak anne ve babalarını Cumhuriyet Meydanı'na getiren çocuklarda oldu. Onlar oyuncaklarını alırken ebeveynleri kan bağışında bulundu. Çocukların bu duyarlı davranışı da etkileyici. Eğitim küçük yaşta başlar. Çocuklarımızın da buraya gelerek kan bağışının önemini kavraması çok değerli. Çocuklarımız çadırımıza gelerek sağlıkçı arkadaşlarımız ve Kızılay gönüllüsü görevli gençlerimizden bilgiler alıyor. Onlara kan bağışının insan hayatını kurtarmadaki önemini anlatıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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