Kütahya'da Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı gerçekleştirildi.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen çalıştaya Vali Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Işın, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalıştayların sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel kimliğin korunması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversitelerin altyapı ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra, milletin ruhunu oluşturan değerlerin yaşatılmasıyla da görevli kurumlar olduğunu vurgulayan Işın, şöyle devam etti:

"Bu çalıştay, bizim bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkma çabamızın somut bir örneğidir. Dil, yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda inancın, felsefenin ve kültürel hafızanın taşıyıcısıdır. Türkiye, yalnızca Anadolu ile sınırlı bir ülke değildir. Gönül coğrafyamız Afrika'dan Orta Asya'ya, Güney Asya'ya kadar uzanıyor. Türk milleti, tarihi misyonu gereği yalnızca bu topraklara hapsedilemez. Coğrafya ve tarih bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Bugün Pakistan'dan, Orta Doğu'dan bizden medet umuluyorsa, bu milletin geçmişine duyulan güvendendir. Bu nedenle dilimizi yaşatmak, yaygınlaştırmak, öğretmek artık bir zorunluluktur."

Dilin bir ruh ve felsefe olduğunu, günümüzde dünyada kültürel emperyalizm, dijital mecralar üzerinden milletlerin değerlerini silmeye çalışmakta olduğunu da kaydeden Işın, "En büyük tehlike budur. Eğer biz gençlerimize sahip çıkmazsak, kendi dilimizi öğretmezsek, kendi kültürümüzü anlatmazsak; sadece beden olarak var oluruz, ruhen kayboluruz." dedi. Işın, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik eleştirileri de kabul edilemez olduğunu, Türkiye'ye gelen öğrencilerin Türkçeyi öğrenerek kendi ülkelerine döndüklerinde birer kültür elçisi olacaklarını bildirdi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Türk dilinin, 300 milyon insanın düşüncesini ve hayalini taşıdığını söyledi. Türk dilinin devasa bir kültürün taşıyıcısı olduğunu anlatan Kızıltoprak, şunları kaydetti: "Dil, bir milleti millet yapan, inşasını ve geleceğini taşıyan en sağlam temeldir. Dilimiz varsa kimliğimiz vardır. Diliniz yaşıyorsa siz de yaşarsınız, devletiniz de yaşar. Türkçe, yaşayan diller arasında en kadim dillerden birisidir. Ne İngilizce ne Fransızca, Türkçe kadar derin bir tarihe sahip değildir. Bizim dilimiz, Orhun'dan günümüze gelen bir hikmet nehrini taşır. Bu dilde cihanı titreten sevdalı bir milletin nefesi vardır. Üniversitemiz, 3 bin 500'e yakın Türk dünyası öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. Türkçe, İslam medeniyetinin ortak sesi haline gelmiştir."