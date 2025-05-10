Kütahya'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Törenin ardından yakınlarıyla vedalaşan ve Zafer Havalimanı'na hareket etmek üzere otobüslere binen hacı adayları duygusal anlar yaşadı.

İlk kafilede 186 hacı adayının bulunduğunu dile getiren Açık, "Yüce Rabbimiz, tüm hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul, haclarını mebrur eylesin. Bu kutlu yolculukları hayırlı, kolay ve mübarek olsun." dedi.

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