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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 04:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 04:09
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Yusuf Kavgacı idaresindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül'e (59) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Gül, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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