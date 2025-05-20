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        Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hafriyat kamyonunun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:31
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        Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hafriyat kamyonunun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Oysu köyü yakınlarındaki grafit maden ocağında Üzeyir Kılıç (54) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kılıç, sağlık ekibince kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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