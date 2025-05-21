Kütahya'da üniversite öğrencileri ilkokul koridorlarını bilim ve sanat çizimleriyle renklendirdi

MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından yürütülen "Okul Koridorlarını Bilim ve Sanatla Buluşturuyoruz" adlı projeyle kentteki ilkokulların koridorlarına bilimsel ve sanatsal çizimler yapılarak eğitime katkı sağlanması hedefleniyor.

DPÜ Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından yürütülen ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (UNİDES) Programı kapsamında desteklenen öğrenciler, Fatih Mahallesi'ndeki Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunun koridorlarına bilimsel ve sanatsal çizimler uyguladı.

Güzel Sanatlar ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik ekibin 4 hafta süren çalışmaları sonucunda okul koridorları Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bandırma Vapuru, gezegenler, zeka oyunları, rakamların tangramla oluşturulması ve İngilizce yazımı gibi renkli görsellerle buluşturuldu.

Projeyle İlkokul öğrencilerinin aldıkları eğitimi pekiştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, projenin Hayat Üniversitesi Programı kapsamında Bilim İletişim Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

DPÜ akademisyen ve öğrencilerinin Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanan bir projeyi gerçekleştirdiğini belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu: "Burada eğitimin sadece okuldaki sınıflarda değil, koridorlarında da görülebileceği proje hayata geçirildi. Bu projeyle çocuklarımızın öğrenme arzuları motive ediliyor. Birinci katta çocuğun hayata bakışını, kendisini tanımasını, sonra etrafını tanımasını, daha sonra da hayallerini zenginleştirmesine imkan veren bir hikaye sürdürülüyor. Bilgisini, öğrenmesini geliştirdiği için ikinci katta daha komplike bir duvar süslemeleri ve adeta bir eğitim duvarı ile karşılaşıyor. Üçüncü katta da öğrencinin 3 ve 4'üncü sınıfta öğrendiklerini daha pekiştirdiği, etrafını, şehrini, tarihini tanıdığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili çizimleri duvarlarda izleyebiliyor." Kızıltoprak, duvarlara yansıtılan yeni eğitim anlayışının talebe göre başka okullarda da uygulamayı planladıklarını aktardı. Proje danışmanlığını yapan Eğitim Fakültesi Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu da okul koridorlarında bilim ve sanat çizimleri gerçekleştirerek çocukların eğitimine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Okul koridorlarının boş duvarlarını eğitsel çizimlerle canlandırdıklarını vurgulayan Karpuzcu, "Öğrencilerimizin de aksiyon almasıyla çalışmalara başladık. Önce keşif çalışmaları yaptık. Düzeltmelerle koridor duvarlarını uygun hale getirdik. Bir hafta sadece görsel çizimlerinin planlamalarını yaptık. Sonraki haftalarda boyama çalışmalarını yaptık. Her katta ayrı ekipler olacak şekilde büyük bir ekiple çalıştık." diye konuştu. - "Öğrencileri eğitsel, bilimsel ve sanatsal çalışmalarla buluşturmak istedik" Karpuzcu, çizim ve boyamaları rastgele yapmadıklarının altını çizerek, çalışma yaparken ilkokul öğretim programını dikkate aldıklarını belirtti. Öykü temelli yaklaşımla çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Karpuzcu, şunları kaydetti: "Bir öykü doğrultusunda koridorlarda eserleri görmesini sağladık. Bu öykü birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar giden bir ilkokul çocuğunun hikayesi, güneşin hikayesiydi aslında. Dolayısıyla öğrenciler bu öyküyü takip ettiler. Bununla beraber tangram gibi matematik oyunları, rubik küp gibi zeka oyunlarını duvarlara resmederek öğrencileri eğitsel, bilimsel ve sanatsal çalışmalarla buluşturmak istedik."