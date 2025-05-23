Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

        Kütahya'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

        Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından Zafer Meydanı'nda kurulan çarşıda, kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler ile el işi ürünler ve süs eşyaları satışa sunuldu.

        İl Müftüsü İrfan Açık, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'nin, acının, direnişin, sabrın ve umudun adı, insanlık vicdanının sınandığı bir onur yurdu olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin "vicdanın sesi ve adaletin gür sedası" olduğunu belirten Açık, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki yaralı kardeşlerimizin en büyük ihtiyacı, seslerinin duyulması, yalnız olmadıklarını bilmeleridir. Bizler bu sorumluluğu en yüksek perdede taşıyoruz. Onların yarasına tam anlamıyla merhem olamasak bile dünyaya bu haksızlığı haykırmak üzere şu anda Valiliğimizin önünde gönül gönüle, kalp kalbe bir arada bulunuyoruz."

        Açık, Gazze'ye destek olma çağrısında da bulunarak, "Gazze'mizi yalnız bırakmayalım. Dilimizle, dualarımızla, infakımızla, imkanlarımızla hep beraber onların yanında olmaya çalışalım. Sessiz kalmayalım ki zalim güç cesaret bulamasın. Unutmayalım ki zulme rıza zulümdür." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra, Kütahya Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarına devam eden çocuklar, "Kudüs" temalı şiirler okudu.

        Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği "Hayır Çarşısı", 3 gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin

        Benzer Haberler

        Kütahya'da, Hollandalı arkeolog Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1...
        Kütahya'da, Hollandalı arkeolog Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1...
        Kütahya'da "14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı
        Kütahya'da "14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı
        Kütahya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Kütahya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Kütahya'da mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirdiği minik öğrenciler t...
        Kütahya'da mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirdiği minik öğrenciler t...
        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Kütahya'da asayiş
        Kütahya'da asayiş